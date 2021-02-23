СМИ сообщили о предъявленных Депардье обвинениях в сексуальном насилии

Популярному французскому актеру Жерару Депардье предъявлены обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера.

Об этом сообщила газета Parisien.

По словам близкого к расследованию источника, обвинения были предъявлены еще в середине декабря, однако никаких мер в отношении Депардье не принималось. В настоящее время он находится под судебным контролем.

Расследованием дела занимается прокуратура Парижа, уточняет издание.

В свою очередь адвокат актера Эрве Темим подтвердил AFP эту информацию, выразив сожаление поводу того, что данные сведения стали достоянием общественности. Он подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает свою вину.

Как сообщал ridus.ru, в конце октября прошлого года стало известно, что после запроса со стороны истца Парижская прокуратура возобновила следствие по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Депардье.

Впервые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании в адрес Жерара Депардье прозвучали 27 августа 2018 года, когда 22-летняя актриса и танцовщица, имя которой правоохранители не разглашают, обратилась в полицию с жалобой на актера.

По словам девушки, Депардье — старый друг ее отца — консультировал ее по поводу актерской карьеры. В парижском доме актера проходили «неформальные репетиции» пьесы, где играла истица. Там-то, по версии следствия, Депардье ее и домогался.

Актер признал, что знаком с молодой артисткой, но категорически отвергал обвинения в какой-либо сексуальной агрессии. После допроса и многочисленных проверок полицейские не нашли в действиях актера состава преступления, и девять месяцев спустя разбирательство было прекращено за недостаточностью доказательств.