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СМИ сообщили о предъявленных Депардье обвинениях в сексуальном насилии

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Популярному французскому актеру Жерару Депардье предъявлены обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера.

Об этом сообщила газета Parisien.

По словам близкого к расследованию источника, обвинения были предъявлены еще в середине декабря, однако никаких мер в отношении Депардье не принималось. В настоящее время он находится под судебным контролем.

Расследованием дела занимается прокуратура Парижа, уточняет издание.

В свою очередь адвокат актера Эрве Темим подтвердил AFP эту информацию, выразив сожаление поводу того, что данные сведения стали достоянием общественности. Он подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает свою вину.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Как сообщал ridus.ru, в конце октября прошлого года стало известно, что после запроса со стороны истца Парижская прокуратура возобновила следствие по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Депардье.

Впервые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании в адрес Жерара Депардье прозвучали 27 августа 2018 года, когда 22-летняя актриса и танцовщица, имя которой правоохранители не разглашают, обратилась в полицию с жалобой на актера.

По словам девушки, Депардье — старый друг ее отца — консультировал ее по поводу актерской карьеры. В парижском доме актера проходили «неформальные репетиции» пьесы, где играла истица. Там-то, по версии следствия, Депардье ее и домогался.

Актер признал, что знаком с молодой артисткой, но категорически отвергал обвинения в какой-либо сексуальной агрессии. После допроса и многочисленных проверок полицейские не нашли в действиях актера состава преступления, и девять месяцев спустя разбирательство было прекращено за недостаточностью доказательств.

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