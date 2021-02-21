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Перечислены симптомы птичьего гриппа

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Птичий грипп вызывает те же симптомы, что и другие штаммы этого вируса, сообщил врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев.

Он отметил, что все штаммы гриппа протекают у человека примерно одинаково.

Однако без специфической диагностики нельзя определить, каким именно из них заразился больной, подчеркнул Акинфеев.

«Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39−40 градусов», — рассказал врач в беседе с URA.RU.

С коллегой согласился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, который тоже считает, что никаких особенных черт у симптомов птичьего гриппа нет.

© pixabay.com

© pixabay.com

По его словам, все они присущи гриппозной инфекции. «Как правило, это тяжелое течение инфекции», — добавил он в интервью изданию.

Ранее стало известно, что птичий грипп нового типа A (H5N8) обнаружили у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Это первый случай в мире, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

До сих пор случаев передачи опасной инфекции от человека к человеку зарегистрировано не было, однако, по словам ученых, экспериментально такая вероятность была доказана.

Ранее ridus.ru писал, что новый вирус птичьего гриппа был выявлен в Китае.

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