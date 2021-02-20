Банду серийных убийц задержали в Подмосковье

В Московской области задержали восемь членов преступной банды, которая с 2000 года занималась серийными убийствами.

В числе задержанных — предполагаемый организатор и семь участников банды. На них заведено уголовное дело по статье «Бандитизм».

Всего были установлены личности 12 фигурантов, которые, предположительно, причастны к серии из 10 убийств, совершенных в период с 2000 по 2019 годы.

«Преступления были совершены на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях», — сообщается на сайте МВД РФ.

При совершении противоправных деяний злоумышленники использовали огнестрельное оружие.

В ходе обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и денежные средства.

Всем членам группировки предъявлены обвинения в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, приводит «РЕН ТВ» слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Ранее стало известно, что в Воронеже ФСБ пресекла деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма. Помимо этого задержанные провоцировали межнациональные конфликты и совершали насильственные преступления.

Кроме того, ridus.ru рассказывал о том, что ФСБ по Новосибирской и Томской областям задержала двух человек в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»,

