Россияне выиграли первую медаль на ЧМ по биатлону

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Таким образом, в копилке россиян на этом первенстве оказалась первая медаль.

Бронзовыми призерами стали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Выиграли гонку норвежцы, серебро завоевали шведы.

Чемпионат, проходящий в словенской Поклюке, завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.



Как писал ранее ridus.ru, биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовали не размещать в социальных сетях изображение государственной символики страны во время чемпионата мира в Словении.

Напомним, в декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающие использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

На чемпионате мира российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России. Для ее обозначения используется только английская аббревиатура национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).