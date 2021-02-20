Москвичам пообещали оттепель в последние дни февраля

В конце февраля в столицу придет оттепель.

В течение нескольких дней воздух в Москве будет прогреваться до нуля градусов и даже выше.

Однако такая погода продержится недолго.

«К нам идет адвекция теплого воздуха. Не исключено, что 26 февраля мы будем находиться на пике повышения температур: температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города — до слабоположительных значений», — сообщила «РИА Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что в начале марта вновь начнет холодать. По ее словам, не исключено, что уже в первые пять дней календарной весны температура воздуха будет опускаться ночью до -15...-20 °С.

«То есть последние дни февраля могут быть довольно теплыми для этого времени года, а потом холод вернется», — пояснила синоптик.

По прогнозам Гидрометцентра, днем 20 февраля в столице потеплеет до -4…-5 °С, а днем 21 февраля будет до -3…-8 °С. Затем снова придут морозы, сопровождаемые новыми снегопадами.

Ожидается, что в День защитника Отечества в Москве и Подмосковье выпадет до трети месячной нормы осадков, что с учетом уже выпавшего снега приведет к появлению сугробов высотой до 65 сантиметров, а местами даже до 80.