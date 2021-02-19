Волгоградским депутатам запретили брать в помощники своих жен

Волгоградская областная дума запретила брать на должность помощника депутата жен и близких родственников.

Поводом для принятия такого постановления послужила прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что помощниками двух депутатов облдумы являются их супруги.

Они получали ежемесячную зарплату в размере 40 тысяч рублей, хотя при этом у них имелась и основная работа.

По результатам проверки прокуратура направила председателю регионального парламента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального парламента, депутаты внесли изменения в постановление, согласно которым «депутат не вправе иметь помощников, исполняющих свои обязанности на возмездной (платной основе), состоящих с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры…)».

Ранее стало известно, что станицу Передовая Краснодарского края посетил человек, называвший себя помощником губернатора Кубани. Он успешно вводил в заблуждение местных чиновников, разъезжая с проверками по объектам в течение нескольких дней.

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