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В Калуге экс-полицейского оштрафовали на 1 млн рублей за получение взятки

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© ТАСС/ Владимир Смирнов

© ТАСС/ Владимир Смирнов

Суд в Калуге вынес приговор бывшему помощнику участкового уполномоченного, который обвинялся в получении взятки в размере 35 тысяч рублей от представителей коммерческой организации.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Он также лишен права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Кроме того, осужденного лишили звания старшина полиции.

Следствием и судом установлено, что бывший полицейский получил взятку за заблаговременное предупреждение предпринимателей о предстоящих миграционных проверках, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как писал ранее ridus.ru, суд в Нижнем Новгороде признал бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. По версии следствия, Маркелов получил от бенефициара птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей. За взятку экс-чиновник должен был покровительствовать интересам фирмы и помогать с получением поддержки от государства на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Также сообщалось, что экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к трем годам колонии за получение взятки в 2,5 миллиона рублей

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