Видео: в Москве доставщик пиццы проехался на трамвае вместе со скутером
- 19 февраля 2021, 16:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Беспрецедентный случай произошел в московском трамвае.
Доставщик пиццы решил воспользоваться этим видом транспорта, захватив с собой скутер.
На записи с камеры наблюдения видно, как молодой человек абсолютно спокойно завозит своего «железного коня» в салон трамвая, не обращая внимания на пассажиров, обескураженных происходящим.
Как сообщает в Telegram-канале Дептранс Москвы, такие действия курьера не только мешали пассажирам, но и угрожали их безопасности.
На жалобы пассажиров доставщик пиццы не реагировал и продолжал ехать в трамвае как ни в чем не бывало.
Мосгортранс решил не оставлять безнаказанным поступок курьера и обратился с заявлением в полицию.
Водителю скутера грозит как минимум штраф, а если совершенные им действия признают хулиганством, — даже лишение свободы.
«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», — говорится в сообщении столичного Департамента транспорта.
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