Видео: в Москве доставщик пиццы проехался на трамвае вместе со скутером

Беспрецедентный случай произошел в московском трамвае.

Доставщик пиццы решил воспользоваться этим видом транспорта, захватив с собой скутер.

На записи с камеры наблюдения видно, как молодой человек абсолютно спокойно завозит своего «железного коня» в салон трамвая, не обращая внимания на пассажиров, обескураженных происходящим.

Как сообщает в Telegram-­канале Дептранс Москвы, такие действия курьера не только мешали пассажирам, но и угрожали их безопасности.

На жалобы пассажиров доставщик пиццы не реагировал и продолжал ехать в трамвае как ни в чем не бывало.

Мосгортранс решил не оставлять безнаказанным поступок курьера и обратился с заявлением в полицию.

Водителю скутера грозит как минимум штраф, а если совершенные им действия признают хулиганством, — даже лишение свободы.

«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», — говорится в сообщении столичного Департамента транспорта.

Как писал ранее ridus.ru, в столице появились доставщики еды на снегоходах. Поводом для освоения курьерами нового вида транспорта стал мощный снегопад, рассказали представители сервиса Grow Food.