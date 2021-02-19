найти ×
   
  • USD +0.20
    73.97
  • EUR +0.67
    89.54
СохранитьСохранено0
×

102836

СК Белоруссии отказался заводить дело об убийстве силовиками жителя Минска

Small f1a6d446e0
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского, погибшего во время акции протеста 10 августа 2020 года.

По словам председателя СК Ивана Носкевича, силовики «с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», применили к Тарайковскому нелетальное оружие.

Носкевич добавил, что «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим», из-за чего мужчина скончался на месте.

В интервью агентству «БелТА» глава СК рассказал, что Тарайковский, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, отошел от толпы протестующих и направился в сторону сотрудников правоохранительных органов, в результате чего те восприняли его действия как «реальную угрозу жизни и здоровью». Они опасались, что у протестующих есть взрывчатка.

Согласно первоначальной версии МВД Белоруссии, Тарайковский умер из-за взрыва бомбы, которую якобы собирался бросить в силовиков.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий.

В Сети появилось видео, запечатлевшее гибель Тарайковского.

В декабре прошлого года в Минске осудили двух местных жителей, написавших на тротуарной плитке возле мемориала Тарайковскому «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Один из адвокатов фигурантов уголовного дела сравнил их поступок с тем, что люди пишут на асфальте «Я люблю Свету», что интерпретируется в КоАП максимум как мелкое хулиганство.

© Фото читателя Радио Свободы

© Фото читателя «Радио „Свобода“»

Несмотря на это, в отношении 25-летней Марии Бобович и 26-летнего Максима Павлющика возбудили уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк постановила признать обоих виновными и назначить Павлющику два года колонии общего режима, Бобович — полтора года ограничения свободы. Девушку отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению
007727читать позжечитаю позже
Еда
Можно ли наесться «гормоном счастья» за новогодним столом и не разжиреть
-108281читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Тайны зубного налета: что ели в Средиземноморье четыре тысячи лет назад

Оказалось, что местные жители уже были знакомы с кухней юга и востока Азии.

5013616читать позжечитаю позже

Происшествия
На Сицилии началось извержение вулкана Этна16 февраля

В социальных сетях публикуют яркие видео и фотографии.

007063читать позжечитаю позже