СК Белоруссии отказался заводить дело об убийстве силовиками жителя Минска

Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского, погибшего во время акции протеста 10 августа 2020 года.

По словам председателя СК Ивана Носкевича, силовики «с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», применили к Тарайковскому нелетальное оружие.

Носкевич добавил, что «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим», из-за чего мужчина скончался на месте.

В интервью агентству «БелТА» глава СК рассказал, что Тарайковский, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, отошел от толпы протестующих и направился в сторону сотрудников правоохранительных органов, в результате чего те восприняли его действия как «реальную угрозу жизни и здоровью». Они опасались, что у протестующих есть взрывчатка.

Согласно первоначальной версии МВД Белоруссии, Тарайковский умер из-за взрыва бомбы, которую якобы собирался бросить в силовиков.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий.

В Сети появилось видео, запечатлевшее гибель Тарайковского.

В декабре прошлого года в Минске осудили двух местных жителей, написавших на тротуарной плитке возле мемориала Тарайковскому «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Один из адвокатов фигурантов уголовного дела сравнил их поступок с тем, что люди пишут на асфальте «Я люблю Свету», что интерпретируется в КоАП максимум как мелкое хулиганство.

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Несмотря на это, в отношении 25-летней Марии Бобович и 26-летнего Максима Павлющика возбудили уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк постановила признать обоих виновными и назначить Павлющику два года колонии общего режима, Бобович — полтора года ограничения свободы. Девушку отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.