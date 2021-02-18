СМИ сообщили о желании дипломатов США в Москве привиться «Спутником V»

Из-за нехватки американской вакцины дипломаты США обратились в Москве за дозами «Спутник V».

Примечательно, что хотя Госдеп не рекомендует своим сотрудникам прививаться российской вакциной, при этом им разрешается самостоятельно принимать решения относительно вакцинации.

Как сообщает The Washington Post, работающие за рубежом американские дипломаты вынуждены обращаться к властям стран, в которых они несут службу, в том числе России, за вакциной местного производства, поскольку американской на всех не хватает.

«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за российской вакциной „Спутник V“ после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку вакцины американского производства в ближайшем будущем», — пишет газета со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Издание поясняет, российский препарат пока еще не одобрен американским регулятором, однако Госдеп не запрещает своим сотрудникам самим решать, какой вакциной им прививаться.

Ранее стало известно, что члены Ассоциации союзов и объединений работодателей Словакии выразили готовность оплачивать возможную разницу в цене между уже зарегистрированными европейскими препаратами против коронавируса и российской вакциной «Спутник V», если власти страны 18 февраля решат закупать ее для использования без сертификации Европейским агентством лекарственных препаратов. В организации напомнили, что эффективность средства из России составляет 91,6%.

Недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейское агентство по лекарственным препаратам зарегистрировать «Спутник V». Чешские власти в условиях дефицита препаратов против коронавируса готовы закупать российскую вакцину.

«Спутник V» уже получил признание в Иране. Медицинские власти страны поставили российскую вакцину в тройку лучших в мире.