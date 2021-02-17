Названы иностранные заказчики расследований издания «Проект»
- 17 февраля 2021, 12:22
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Издание «Проект», которое специализируется на журналистских расследованиях, позиционирует себя как «независимое СМИ», существующее за счет добровольных пожертвований. Однако все не совсем так. Агентство RT выяснило, что «Проект» также финансируется из-за рубежа. В частности, издание получало гранты от европейских и американских властей.
«Проект» появился в 2018 году. Его основал бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру» Роман Баданин. До этого он работал в «РБК» и на телеканале «Дождь». Издание публикует материалы на русском и английском языках. Управляет проектом зарегистрированная в США компания Project Media. Одноименная фирма есть в Литве. Обеими управляет Баданин.
Общий объем финансирования «Проекта» на старте составил 500 тысяч долларов, из них 330 тысяч были получены в виде грантов в качестве «поддержки расследовательской журналистики в России». Выдавали гранты «Европейский фонд за демократию» (EED), американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) и бермудский фонд Sreda Foundation, принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.
«Меценаты» требовали от Баданина регулярно отчитываться о количестве просмотров и предоставлять ссылки на самые важные материалы.
«К показателям успеха могут относиться развитие сайта, увеличение производства увлекающих аудиторию материалов в социальных медиа, а также расширение аудитории расследований благодаря публикациям в соцсетях и цифровому контенту», — приводит RT цитату из документов NED.
Кстати, Роман Баданин неоднократно обращался к зарубежным спонсорам с просьбой подыскать ему работу в США.
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