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Агентство RT выпустит расследование о финансировании издания «Проект»

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Агентство RT подготовило большой материал о финансировании издания «Проект», которое специализируется на журналистских расследованиях.

Материал RT выйдет в среду, 17 февраля, сообщается в Telegram-канале агентства.

Подробностей RT пока не сообщает. Впрочем, к посту прикреплен снимок некоего документа, в котором стоят подписи главы «Проекта» Романа Баданина и вице-президента одной из американских организаций, признанных нежелательными на территории России. Документ датирован сентябрем 2018 года. Кстати, издание «Проект» было запущено тоже в 2018 году.

С 2020 по 2024 год Шведское агентство по международному развитию (SIDA) намерено выделить более 3,5 миллиардов рублей на демократизацию России.

Известно, что в 2020 году шведские структуры выступали организаторами молодежной школы в Вильнюсе, куда были приглашены журналисты, политические и общественные деятели из России для противодействия «зловредному влиянию, исходящему из медиаисточников на национальных и русском языках».

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