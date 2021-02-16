Дегтярев попросил у Путина помощи в развитии Большого Уссурийского острова

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил у президента России Владимира Путина федеральной поддержки в развитии Большого Уссурийского острова.

Есть движение со стороны наших партнёров, соседей. Мы, в свою очередь, построили на остров мост и работы пока прекратили. Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого — грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края, — обозначил проблему Михаил Дегтярев на встрече с главой государства в Москве.

Он заявил о необходимости помощи в открытии пунктов пропуска пассажиров и грузов. Также Дегтярев не исключает, что в перспективе потребуется организация на Большом Уссурийском острове зон беспошлинной торговли. «Объёмы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам», — отметил врио губернатора.



Владимир Путин ответил, что «сделать это, конечно, возможно». Президент поручил Дегтяреву подготовить конкретные предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации.