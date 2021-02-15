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Глава Минтруда анонсировал сервис автоматического начисления пенсий

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© Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

© Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

До конца 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) должен создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, необходимо обеспечить максимально понятную процедуру формирования пенсий.

Котяков добавил, что россияне должны иметь возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного (без подачи заявления) назначения пенсий для наших граждан, которые не достигли пенсионного возраста», — приводит газета «Известия» слова министра, сказанные на представлении нового главы фонда Андрея Кигима.

Изданию также стало известно, что ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) объединят в одну структуру.

Напомним, 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении новым главой Пенсионного фонда Андрея Кигима, ранее возглавлявшего Фонд социального страхования. Прежний глава ПФР Максим Топилин освобожден от этой должности.

Андрей Кигим был главой ФСС восемь лет. Также он являлся президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков и дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее Топилин заявлял, что прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации с 1 января 2021 года составила в среднем 1039 рублей. Кроме того, он обещал, что с 1 февраля будут проиндексированы на 4,9% ежемесячные денежные выплаты различным категориям граждан.

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«Ну погладь меня»: умоляющий о ласках огромный пес попал на видео

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© Соцсети

© Соцсети

Каждый питомец, вне зависимости от породы, цвета шерсти или размера, хочет, чтобы хозяева уделяли ему побольше внимания. Гигантский дог из этого ролика — не исключение. Ему все равно, что у хозяина еще много работы, которую он должен выполнить. Он также обязан провести время со своим лохматым пирожочком, поэтому собакен всеми силами будет этого добиваться. Хотя много сил для этого пёсику не нужно, с такими-то габаритами.

Пользователи поддерживали пёсиля:

Ну погладьте его, он же так просит.
Хороший какой! Бросайте уже работу и общайтесь с этим милашкой.
Я бы на месте парня не сопротивлялся и погладил песика.

Ранее ridus.ru писал про огромного пса, который поразил соцсети своими завываниями. А этот собакен показал, как иногда неудобно быть очень высоким.

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