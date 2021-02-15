Глава Минтруда анонсировал сервис автоматического начисления пенсий

До конца 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) должен создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, необходимо обеспечить максимально понятную процедуру формирования пенсий.

Котяков добавил, что россияне должны иметь возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного (без подачи заявления) назначения пенсий для наших граждан, которые не достигли пенсионного возраста», — приводит газета «Известия» слова министра, сказанные на представлении нового главы фонда Андрея Кигима.

Изданию также стало известно, что ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) объединят в одну структуру.

Напомним, 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении новым главой Пенсионного фонда Андрея Кигима, ранее возглавлявшего Фонд социального страхования. Прежний глава ПФР Максим Топилин освобожден от этой должности.

Андрей Кигим был главой ФСС восемь лет. Также он являлся президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков и дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее Топилин заявлял, что прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации с 1 января 2021 года составила в среднем 1039 рублей. Кроме того, он обещал, что с 1 февраля будут проиндексированы на 4,9% ежемесячные денежные выплаты различным категориям граждан.

