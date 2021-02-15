ВОЗ рекомендовала привиться от COVID-19 уже перенесшим коронавирус

Сделать прививку от коронавируса рекомендуется всем переболевшим COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она объяснила, что, хотя у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, у некоторых он не является сильным.

В основном речь идет о людях, которые были очень слабо инфицированы и иногда даже не знали об этом, поскольку болезнь проходила бессимптомно, уточнила Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы прежде инфицированы или нет», — сказала она в интервью, опубликованном в Twitter.

Научный сотрудник ВОЗ отметила способность иммунной системы распознавать аналогичный антиген и протеин, благодаря чему вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

При этом Сваминатан призналась, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос, какова продолжительность иммунитета после перенесенного коронавируса.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи — разработчика вакцины против COVID-19 «Спутник V» — Александр Гинцбург озвучил доказанный срок действия созданного в центре препарата для вакцинации. По его словам, на сегодняшний день доказано, что прививка обычным «Спутником V» дает человеку иммунитет минимум на девять месяцев. Но, по расчетам медиков, она может действовать в течение года или даже двух.