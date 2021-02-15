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ВОЗ рекомендовала привиться от COVID-19 уже перенесшим коронавирус

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© Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

© Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Сделать прививку от коронавируса рекомендуется всем переболевшим COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она объяснила, что, хотя у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, у некоторых он не является сильным.

В основном речь идет о людях, которые были очень слабо инфицированы и иногда даже не знали об этом, поскольку болезнь проходила бессимптомно, уточнила Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы прежде инфицированы или нет», — сказала она в интервью, опубликованном в Twitter.

Научный сотрудник ВОЗ отметила способность иммунной системы распознавать аналогичный антиген и протеин, благодаря чему вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

При этом Сваминатан призналась, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос, какова продолжительность иммунитета после перенесенного коронавируса.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи — разработчика вакцины против COVID-19 «Спутник V» — Александр Гинцбург озвучил доказанный срок действия созданного в центре препарата для вакцинации. По его словам, на сегодняшний день доказано, что прививка обычным «Спутником V» дает человеку иммунитет минимум на девять месяцев. Но, по расчетам медиков, она может действовать в течение года или даже двух.

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«Ну погладь меня»: умоляющий о ласках огромный пес попал на видео

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© Соцсети

© Соцсети

Каждый питомец, вне зависимости от породы, цвета шерсти или размера, хочет, чтобы хозяева уделяли ему побольше внимания. Гигантский дог из этого ролика — не исключение. Ему все равно, что у хозяина еще много работы, которую он должен выполнить. Он также обязан провести время со своим лохматым пирожочком, поэтому собакен всеми силами будет этого добиваться. Хотя много сил для этого пёсику не нужно, с такими-то габаритами.

Пользователи поддерживали пёсиля:

Ну погладьте его, он же так просит.
Хороший какой! Бросайте уже работу и общайтесь с этим милашкой.
Я бы на месте парня не сопротивлялся и погладил песика.

Ранее ridus.ru писал про огромного пса, который поразил соцсети своими завываниями. А этот собакен показал, как иногда неудобно быть очень высоким.

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