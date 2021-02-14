Врач заявил, что России не избежать британского штамма коронавируса

Британский штамм COVID-19 все равно придет в Россию, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, вирус настолько сильно видоизменяется, что самого первого китайского штамма уже нет.

Тимаков убежден, что сейчас циркулируют уже совершенно другие его подвиды.

«И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», — приводит «РИА Новости» слова врача, сказанные в эфире «Вести ФМ».

Он также спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России в середине весны. Тимаков объяснил, что весной у людей снижается иммунитет, что будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. Он добавил, что людям с хорошим иммунитетом, которым нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной уже потребуется для этого меньше вируса.

В связи с этим инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.

Ранее, говоря о неизбежности новой волны, Тимаков заявил, что сдержать рост числа заразившихся и заболевших не смогут ни средства индивидуальной защиты, ни вакцинация, однако эти факторы могут повлиять на масштаб бедствия.

