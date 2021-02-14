найти ×
   
  • USD
    73.94
  • EUR
    89.61
СохранитьСохранено0
×

103603

Врач заявил, что России не избежать британского штамма коронавируса

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Британский штамм COVID-19 все равно придет в Россию, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, вирус настолько сильно видоизменяется, что самого первого китайского штамма уже нет.

Тимаков убежден, что сейчас циркулируют уже совершенно другие его подвиды.

«И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», — приводит «РИА Новости» слова врача, сказанные в эфире «Вести ФМ».

© pixabay.com

© pixabay.com

Он также спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России в середине весны. Тимаков объяснил, что весной у людей снижается иммунитет, что будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. Он добавил, что людям с хорошим иммунитетом, которым нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной уже потребуется для этого меньше вируса.

В связи с этим инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.

Ранее, говоря о неизбежности новой волны, Тимаков заявил, что сдержать рост числа заразившихся и заболевших не смогут ни средства индивидуальной защиты, ни вакцинация, однако эти факторы могут повлиять на масштаб бедствия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Еда
Можно ли наесться «гормоном счастья» за новогодним столом и не разжиреть
-108236читать позжечитаю позже
Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению
007677читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Мама рядом»: кошка трогательно успокоила спящего котенка

Может быть, ему приснился дурной сон?

53023937читать позжечитаю позже

Животные
«Прыжок с переворотом»: кот впечатляюще покорил высоту10 февраля

Пронесся в воздухе стрелой и совершил удачную посадку.

8012548читать позжечитаю позже