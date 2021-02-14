Вирусологи объяснили, почему молодежь хуже переносит прививки от COVID-19

Особенности иммунной системы являются причиной того, что молодые люди хуже переносят последствия вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

По его словам, у здоровых молодых людей иногда бывает больше побочных эффектов при вакцинации, чем у пожилых.

«За счет того, что у них сильная иммунная система, которая дает такую бурную реакцию», — рассказал вирусолог в беседе с URA.RU, отметив, что при вакцинировании это не опасно.

Чумаков уточнил, что после прививки молодые больше температурят, а при заболевании коронавирусом — наоборот, из-за цитокинового шторма.

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По мнению главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, ярко выраженные реакции организма могут быть даже полезны при заболевании COVID-19, поскольку воспалительный процесс помогает избавляться от вируса.

При этом он заметил, что молодые не существенно тяжелее переносят вакцинацию. «Возможно, реакция может быть более резкой, она нисколько не опасна. Может быть температурка повыше, но держаться долго не будет», — объяснил он в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что житель города Кеми в Карелии скончался на пятый день после прививки от коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения республики заявили, что смерть 40-летнего Александра Биктимирова не связана с действием вакцины «Спутник V», поскольку наступила от пневмонии. Был факт переохлаждения после прививки, пояснили в ведомстве.

Ранее ridus.ru писал о том, что американские медики выпустили статью, в которой рассказали, эффективна ли вакцина от коронавируса, если она не вызвала у человека никакой реакции после введения. Эксперты уверены, отсутствие побочных эффектов или их проявление в очень легкой степени — не повод для беспокойства.