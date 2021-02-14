Байден заявил о необходимости ограничить продажу оружия в США

Президент США Джо Байден призвал реформировать законы, которые регулируют продажу огнестрельного оружия.

В частности, глава Белого дома предложил проверять прошлое покупателя.

Он также считает необходимым запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости.

По мнению американского лидера, производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

Своевременность реформы Байден объяснил мерами по борьбе c массовыми убийствами.

«Такие изменения — это наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших, — цитирует его Bloomberg. — Пришло время действовать».

Байден предложил брать пример с родственников пострадавших в результате стрельбы в Паркленде, которые сейчас ведут активную борьбу за ограничение права на ношение оружия.

Как известно, массовая стрельба в США не редкость. Иногда жертвами стрелков становятся десятки людей.

Напомним, 14 февраля 2018 года, в результате расстрела учащихся в школе в Паркленде, штат Флорида, погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.



В марте того же года стрельба произошла в школе в Мэриленде, после чего стрелявший подросток покончил с собой, а в мае в средней школе американского города Санта-Фе, штат Техас, жертвами стрелка стали 8 человек.

В августе 2019 года 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус устроил стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо, штат Техас, в результате которой погибли 23 человека.