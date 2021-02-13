Задержан хакер, торговавший данными россиян

Хакер, подозреваемый в торговле персональными данными россиян, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным следствия, противоправной деятельностью занимался Федоров Ален Евгеньевич. Он торговал копиями паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших.

Его личность удалось установить благодаря совместным усилиям силовиков и специалистов в области компьютерной безопасности.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»)", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Хакеру грозит до семи лет лишения свободы.

Другой собеседник агентства рассказал, что Федоров признал свою вину и дал признательные показания.

В Тверском суде Москвы информировали о том, что обвиняемый помещен под домашний арест на два месяца.

Ранее стало известно, что киберпреступники случайно выложили в интернет более тысячи учетных данных сотрудников компаний по всему миру. Как выяснили эксперты Check Point Software Technologies, украденные логины и пароли стали доступны для запроса в поисковой строке Google.

Как сообщал ridus.ru, руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда заявил, что главными причинами утечки баз данных россиян в Сеть является низкий уровень компьютерной грамотности населения, ошибки в работе сотрудников кредитных организаций, ведомств и министерств.

