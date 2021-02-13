Задержан хакер, торговавший данными россиян
- 13 февраля 2021, 21:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Хакер, подозреваемый в торговле персональными данными россиян, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По данным следствия, противоправной деятельностью занимался Федоров Ален Евгеньевич. Он торговал копиями паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших.
Его личность удалось установить благодаря совместным усилиям силовиков и специалистов в области компьютерной безопасности.
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»)", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Хакеру грозит до семи лет лишения свободы.
Другой собеседник агентства рассказал, что Федоров признал свою вину и дал признательные показания.
В Тверском суде Москвы информировали о том, что обвиняемый помещен под домашний арест на два месяца.
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