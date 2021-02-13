Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

На 86-м году жизни скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Власов.

О его кончине сообщил в Instagram российский стронгмен Михаил Кокляев.

«Ушел из жизни легенда советского спорта Олимпийский Чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек», — написал Кокляев.

Власов победил на Олимпиаде 1960 года, а спустя четыре года стал серебряным призером Олимпийских игр.

Кроме того, он четыре раза становился чемпионом мира, шесть раз — чемпионом Европы, пять раз — чемпионом СССР, сообщает «РЕН ТВ».

© Валентина Мастюкова и Валентина Хухлаева /Фотохроника ТАСС/

Как писал ранее ridus.ru, благодаря мимолетной встрече с Юрием Власовым, австрийский подросток Арнольд Шварценеггер увлекся силовыми видами спорта. В 1988 году Железный Арни специально отложил свой вылет из Москвы, чтобы встретиться в «качалке» с кумиром детства, пожать Власову руку и подарить свою книгу с автографом: «Моему идолу…»



Из-под пера Власова вышли знаковые для русской мысли и литературы книги: Трехтомник «Огненный крест» о советской революции и гражданской войне, где он проводит параллели между ленинизмом и фашизмом, противопоставляя большевизму христианскую нравственность. «Красные валеты» — роман о выпускниках суворовского училища, потерявших на войне своих отцов. «Мы есть и будем» — размышления о русском патриотизме. «Временщики» — рассуждения о национальной России, ее друзьях и врагах.



Церемония прощания с Юрием Власовым запланирована на 16 февраля, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

