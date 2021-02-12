В Госдуме дали оценку карте с «турецкими» Крымом и Кубанью

Показанную турецким телеканалом карту с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России оценили российские политики.

В частности, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи.

При этом он все-таки усомнился в намерении Анкары присоединить к себе российские территории силовым методом.

Как отмечает «РИА Новости», ранее в эфире государственного телеканала TRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния к 2050 году. Помимо ряда государств Северной Африки, Ближнего Востока и бывшего СССР, на ней выделены регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

«Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток», — сказал Красов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий добавил, что «если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют».

В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов напомнил в эфире «Дума ТВ», что Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма. По его словам, в политических кругах страны всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова.

«Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться», — заявил Шперов, призвав при этом быть готовым ко всему. Он добавил, что Анкара всегда обращает внимание на заявления российских политиков.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в Черном море прошли совместные военные учения США и Турции. С турецкой стороны в них участвовали фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Американцы выставили эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», а также морской патрульный самолет «Посейдон».

Также стало известно, что турецкие власти не собираются отказываться от закупленных в России зенитных ракетных комплексов С-400. Действия Соединенных Штатов, пытающихся препятствовать сделке, являются непоследовательными, заявил 11 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.