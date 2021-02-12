Китай проявил интерес к новому российскому методу сжигания угля

Разработанный российскими учеными новый метод повышения эффективности сжигания угля вызвал большой интерес в Китае.

Дело в том, что российское изобретение позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу почти наполовину.

Это довольно актуально, поскольку уголь остается самым распространенным первичным энергоресурсом в мире. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году более трети мировой электроэнергии получали за счет сжигания именно этого твердого топлива.

По мнению руководителя исследовательской группы МИСиС, профессора Александра Громова, уголь в ближайшие годы сохранит лидирующие позиции в производстве электричества и тепла, несмотря на все усилия по переходу на возобновляемые источники энергии.

«На угольной энергетике рано ставить крест, так как ведущая экономика мира — китайская — рассматривает уголь как один из основных видов топлива XXI века», — отметил Громов в беседе с ФАН. Он добавил, что даже Великобритания, последовательно проводящая курс на переход к возобновляемым источникам энергии, только в третьем квартале 2020 года сожгла более 200 тысяч тонн угля.

Однако не секрет, что именно при сжигании угля в атмосферу выделяется больше всего вредных веществ: угарный газ и сажа.

По словам директора Центра системных исследований Елены Есиной, особенно злободневна эта проблема для регионов, где уголь используется как основной вид топлива. «Сегодня один из самых загрязненных в этом отношении регионов России — Бурятия, где 80% домохозяйств и предприятий отапливаются углем», — рассказала она в интервью изданию.

Громов объяснил, что по тем технологиям, которые сейчас существуют в мире, в котлах сгорает только 30% угля, а если полнота сгорания низкая, то уголь не додает тепла.

Российские ученым удалось найти более эффективный способ сжигания этого ископаемого топлива благодаря катализаторам. В результате угля стало сгорать на треть больше, а выброс угарного газа сократился более чем на 40%. Все дело в солях металлов, уверяет Громов. Как правило, это медь, никель, железо и кобальт. «Мы провели испытания в лабораторных условиях и теперь подбираемся к промышленному применению», — заявил он.

Собеседник ФАН также обратил внимание, что добавка катализаторов не существенно повысит стоимость вырабатываемой энергии, потому что используемые соли дешевые, крупнотоннажные, выпускаемые промышленностью.

Эту технологию успели оценить не только российские экологи, но и китайские промышленники, по мнению которых, новое российское изобретение позволит добиться лучшего экономического эффекта.

Примечательно, что в этом году Китай отказался от поставок австралийского угля и полностью перешел на закупки российского твердого топлива.