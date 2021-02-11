В Госдуме объяснили, почему Минкульт вкладывает деньги в плохое кино

При Минкульте существуют экспертные советы, состоящие из деятелей культуры. Именно они и делят бюджет, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Так она объяснила, почему государственные деньги тратят на съемки дорогих, но при этом не очень качественных фильмов.

По словам Драпеко, сыгравшей одну из главных ролей в картине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», отдельно от Министерства культуры был создан Фонд развития кино, при котором и существует экспертное сообщество, принимающее решение, каким проектам давать деньги, а каким нет.

«Но у нас внутри творческого сообщества нет никакой единой позиции и нет смелости сказать — что пошло, что не талантливо», — цитирует депутата ФАН.

Драпеко добавила, что несколько киностудий диктуют свою позицию сообществу, в котором нет открытой дискуссии.

Она пояснила, что все нынешние деятели культуры выросли на отрицании нравственных основ, на которых базировалось советское искусство, и стали знаменитыми в конце 80-х, когда кино снимали на потребу зарубежным кинофестивалям. «Плюнул в советское прошлое — и ты герой. Примерно то, что сейчас произошло с Андреем Кончаловским, чей фильм поступил на «Оскара», — приводит издание ее слова.

По мнению Драпеко, фестивали устроены таким образом, что из поданных заявок отбирают те, которые подходят под определенный заказ спонсоров или государств.

Ранее стало известно, что картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попала в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Эта лента повествует о событиях 1962 года в Новочеркасске, где власти жестоко подавили забастовку рабочих местного электровозостроительного завода и других горожан, возмущенных повышением цен на повседневные товары.