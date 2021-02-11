Названы причины резкого подорожания электроники в России

В России наблюдается резкий скачок цен на телевизоры и компьютеры.

Он уже достигает 20%.

Прогноз на будущее дал Александр Катаев, гендиректор компании, занимающейся дистрибьюцией продукции компании, которая создает каждый пятый компьютер в мире.

«Если мы говорим про ноутбуки, то мы ожидаем рост от 10 до 15%", — цитирует его «РЕН ТВ». При этом он отметил, что подорожание произойдет не одномоментно, а в течение одного-полутора кварталов.

В свою очередь в Минпромторге с осторожностью отреагировали на опасения экономистов и продавцов. «Минпромторг не получал от основных сетевых ритейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику», — приводит телеканал сообщение ведомства.

Однако эксперты считают, что нельзя игнорировать динамику цен особенно с учетом того, что ввоз электроники в Россию сократился почти на треть. Проблема кроется в Китае, поскольку именно эта страна является основным производителем электронной техники. По всем известным причинам там возник дефицит компонентов.

«80% - это, безусловно, зависимость от пандемии», — убежден экономист Антон Шабанов.

Нельзя забывать и об американских санкциях. Как известно, уже третий год продолжается торговая война между США и Китая, из-за которой вводятся различные санкции, что нарушает цепочку поставок. «Сегодня многие компоненты для китайских производителей ограниченно доступны, это приводит к росту цены», — отмечает аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

Еще один важнейший фактор ценообразования — логистика из Китая. Дело в том, что стоимость доставки контейнера в Россию выросла с 4 тысяч долларов до 12 тысяч, что сразу же поднимает цену товара на 6%.

По самым оптимистичным прогнозам экспертов, рост цен на электронику продлится до мая, а по самым неутешительным — до самой осени.

Как сообщал ridus.ru, российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Крупнейшим поставщиком фруктов в Россию является Эквадор, где произошел крупнейший неурожай бананов из-за активности вулкана Сангай. Импортер не может обеспечить достаточный объем поставок продукции.

Ситуация усугубляется традиционно высоким спросом на бананы в это время года. Это привело к росту оптовых цен на фрукт с 60 до 82 рублей за один килограмм.

Также стало известно о том, что на мировом рынке рекордно выросла цена на пальмовое масло — рост с мая 2020 года составил более 100%. В Малайзии и Индонезии — странах, производящих примерно 84% запасов мирового пальмового масла, наблюдается дефицит рабочей силы из-за пандемии COVID-19. Это привело к сокращению производства. Эксперты прогнозируют рост цен на товары, в состав которых входит пальмовое масло.

