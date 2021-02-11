Видео: актер Епифанцев жестоко наказал в баре обидчиков его экс-жены
- 11 февраля 2021, 18:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В одном из петербургских баров популярный актер Владимир Епифанцев устроил настоящее побоище.
Инцидент произошел в ночь на 11 февраля.
Вместе с бывшей женой Епифанцев отдыхал в заведении на улице Марата. Когда между Анастасией Веденской и ее знакомой возник конфликт, актер решил вмешаться и защитить честь экс-супруги.
На записи с камер наблюдения видно, как босой Епифанцев проводит в баре несколько «боев без правил» и одерживает верх над своими оппонентами.
Достается и женщине, которая, по данным «РЕН ТВ» изначально напала на Анастасию.
Как стало известно телеканалу, вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ведомства сообщили, что была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом по голове». Пострадавшую госпитализировали.
По информации телеграм-канала «112», компания собралась в баре по случаю премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором главную роль исполнила бывшая жена Епифанцева актриса Анастасия Веденская.
Как писал ранее ridus.ru, полиция Калининграда проверяет сообщения о драке актера Павла Прилучного с Владимиром Семеновым, владельцем популярного в городе ночного клуба «Завод». Согласно информации СМИ, вечером 21 ноября в дежурную часть калининградских правоохранителей позвонил анонимный очевидец и сообщил, что Прилучный и Семенов подрались на втором этаже клуба. Там же якобы и был обнаружен избитый артист.
Позже стало известно, что Прилучный поступил в Пироговскую больницу Москвы с многочисленными ссадинами и ушибами. Ему поставили диагноз «очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной», врачи также нашли у артиста множественные переломы лицевых костей.
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