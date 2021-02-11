Видео: актер Епифанцев жестоко наказал в баре обидчиков его экс-жены

В одном из петербургских баров популярный актер Владимир Епифанцев устроил настоящее побоище.

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Вместе с бывшей женой Епифанцев отдыхал в заведении на улице Марата. Когда между Анастасией Веденской и ее знакомой возник конфликт, актер решил вмешаться и защитить честь экс-супруги.

На записи с камер наблюдения видно, как босой Епифанцев проводит в баре несколько «боев без правил» и одерживает верх над своими оппонентами.

Достается и женщине, которая, по данным «РЕН ТВ» изначально напала на Анастасию.

Как стало известно телеканалу, вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ведомства сообщили, что была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом по голове». Пострадавшую госпитализировали.

По информации телеграм-канала «112», компания собралась в баре по случаю премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором главную роль исполнила бывшая жена Епифанцева актриса Анастасия Веденская.

Как писал ранее ridus.ru, полиция Калининграда проверяет сообщения о драке актера Павла Прилучного с Владимиром Семеновым, владельцем популярного в городе ночного клуба «Завод». Согласно информации СМИ, вечером 21 ноября в дежурную часть калининградских правоохранителей позвонил анонимный очевидец и сообщил, что Прилучный и Семенов подрались на втором этаже клуба. Там же якобы и был обнаружен избитый артист.

Позже стало известно, что Прилучный поступил в Пироговскую больницу Москвы с многочисленными ссадинами и ушибами. Ему поставили диагноз «очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной», врачи также нашли у артиста множественные переломы лицевых костей.

