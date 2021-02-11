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Пушков: Европе хочется расправиться с Россией

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© Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

© Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Формируя политику в отношении России, Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты ЕС. Так же поступает и ПАСЕ.

«Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причем уже давно», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что разногласия между РФ и ЕС наметились еще в 2012 году из-за событий в Сирии, и с тех пор противоречия только возрастали.

При этом парламентарий подчеркнул, что Евросоюзу приходится учитывать в своей политической стратегии «факт существования России как геополитической реальности».

Пушков обратил внимание на двойственность политического курса Европарламента, поскольку европейские политики не могут игнорировать неизбежность диалога с РФ по ряду важных тем.

«Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьезные коррекции в поведение», — добавил сенатор.

По его мнению, отказ от диалога с РФ привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике.

Так Пушков прокомментировал недавний визит в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, а также последовавшие за переговорами реакцию как самого Борреля, так и российской стороны.

Напомним, Боррель написал в своем блоге после поездки в Москву, что Россия и Европа «расходятся». Как он утверждает, это дали понять действия российских властей в ходе его визита, а также пресс-конференция по итогам переговоров. Глава европейской дипломатии отметил необходимость определенных мер в отношении Москвы и не исключил введения новых санкций.

Министерство иностранных дел России выразило удивление в связи с оценкой визита в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. Его высказывания в собственном блоге сильно отличаются от слов на итоговой пресс-конференции в российской столице. Скорее всего, мнение главы европейской дипломатии «скорректировали» уже после возвращения в Брюссель.

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