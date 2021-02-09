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«Каждый удар за Путина»: акция на Мамаевом кургане не была принудительной

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Сотрудники детско-юношеской спортивной школы № 23 из Волгограда вышли 4 февраля на акцию в честь годовщины Сталинградской битвы, которая проходила на Мамаевом кургане, абсолютно добровольно. Они опровергли распространенную ранее информацию о том, что их туда «вывели принудительно», чтобы создать атмосферу всенародной поддержки президента России Владимира Путина.

«Друзья! Мы вышли добровольно. И мы действительно поддерживаем нашего президента. Бокс объединяет. Каждый удар за Путина. Путин — наш президент!» — сказали сотрудники в своем видеообращении сотрудники ДЮСШ.

Напомним, что 4 февраля состоялся флешмоб в честь годовщины победы в Сталинградской битве. Участники акции размахивали государственными флагами РФ, некоторые из них скандировали лозунги в поддержку Владимира Путина. Поэтому в социальных сетях флешмоб назвали «акцией в поддержку главы государства». 

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