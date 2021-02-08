В концерне «Калашников» назвали замену пистолету Макарова

Пистолет Лебедева в будущем заменит пистолет Макарова, сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Он напомнил, что за 70 лет, что «Макаров» состоит на вооружении, было выпущено несколько миллионов этой модели.

«Лебедев» должен стать таким же массовым, как и его предшественник, убежден Тарасов.

По его словам, новый пистолет уже нашел трех заказчиков.

«МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева], к „Армии-2020“ мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказал Тарасов в беседе с «РБК».

Второй заказчик — Росгвардия. Силовиков интересует полноразмерный вариант ПЛ-15, который в настоящее время проходит завершительный этап госиспытаний.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Гендиректор «Калашникова» выразил надежду, что тестирование будет окончено в первом квартале 2021 года. Это позволит вести переговоры об объемах поставок.

Он добавил, что основным заказчиком станет Минобороны РФ.

Как сообщает ФАН, концерн «Калашников» также анонсировал появление на рынке гражданского стрелкового оружия нового гладкоствольного карабина TG2 с укороченным стволом. Продажи нового образца открыты с 8 февраля в бренд-зонах концерна.

«По внешнему виду данный образец идентичен автомату АК104 и нарезным карабинам „Сайга“ исполнение 33», — приводит издание сообщение пресс-службы концерна.