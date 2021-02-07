В США признали отставание американского ядерного арсенала от российского

О серьезных недостатках в американском ядерном арсенале рассказал бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин.

По его мнению, данное вооружение необходимо модернизировать, чтобы не дать противникам воспользоваться слабостями в этой сфере.

Кин отметил, что, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают согласно договору СНВ-3, Россия уже завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у США оно находится в плачевном состоянии.

Генерал подчеркнул, что Соединенным Штатам предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин «посчитают убедительными».

Он также обратил внимание на тот факт, что США отстают от России и Китая по уровню вооружения, предназначенного для неядерного конфликта. По его словам, Вашингтону следует увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения, иначе проигрывающей стороне (в данном случае имеются в виду США) придется повысить уровень обычного конфликта до ядерного.

«Это чудовищный вариант развития событий», — цитирует Кина Fox News.

В начале 2020 года возглавлявший в то время Белый дом Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США располагают «супербыстрыми» ракетами, которые могут конкурировать с новейшими образцами российского гиперзвукового оружия. Он предположил, что Россия сумела освоить новые ракетные технологии благодаря информации, полученной из планов прежней американской администрации.

В октябре 2020-го министр обороны США Марк Эспер объявил, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Он подчеркнул, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка приоритетов» его ведомства. На его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.