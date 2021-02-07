Украинская медицина объявила бойкот западным вакцинам от COVID-19

Врачи и медперсонал украинских больниц и поликлиник бойкотируют вакцины от коронавируса производства ЕС, Великобритании и США.

Украинские медики не только категорически отказываются прививаться разработками компаний Pfizer и AstraZeneca, но также намерены не допустить распространения этих препаратов в стране.

Киевские власти назвали эти действия «саботажем в условиях пандемии», однако еще не нашли возможности привлечь «несогласных» к административной и уголовной ответственности.

Пока «саботажников» наказывают другими способами. Как сообщает ФАН, ведущего терапевта одной из больниц Киевской области, позволившего себе усомниться в эффективности одной из европейских вакцин от COVID-19, временно отстранили от работы «за панические настроения». Отмечается, что медику удалось убедить более 50 своих коллег, а также около 200 родственников и знакомых отказаться от вакцинации этими препаратами.

«Эффективность [таких препаратов] не доказана, люди умирают по всему миру. Почему наши соотечественники должны становиться подопытными мышами в большой игре западных фармацевтических гигантов?», — приводит издание текст его письма в структуры украинского Минздрава.

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При этом также выяснилось, что в неоплачиваемый отпуск терапевта отправили не столько из-за неприятия западных вакцин, сколько из-за «пропаганды» их российского «Спутника V». Согласно имеющейся информации, врач призвал соотечественников на своей странице в соцсети прививаться этим препаратом.

Напомним, разрешение на закупку и производство российской вакцины «Спутник V» украинские власти не дают по политическим мотивам.



При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов полностью передать украинской стороне технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V».



Тем временем Минздрав и госпредприятие «Медицинские закупки Украины» обвиняют друг друга в срыве контрактов на закупку вакцин от ведущих производителей.