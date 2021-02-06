В Госдуме призвали поменять всю пенсионную систему страны

В России необходимо изменить всю пенсионную систему, прежде чем внедрять добровольные пенсионные выплаты, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Так он прокомментировал сообщение «Коммерсанта» о планах Минфина РФ до конца года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах.

В ведомстве рассчитывают на то, что эта мера позволит гражданам получать возможность софинансирования своей пенсии за счет личных взносов.

«Все, что касается добровольного софинансирования, это сама идея очень важная. Но дьявол кроется в деталях: не меняя всю пенсионную систему, ввести этот принцип для отдельной категории невозможно», — объяснил Калашников в беседе с URA.RU.

По мнению депутата, существующая в стране пенсионная система привязана ко времени, и поэтому внедрение добровольных пенсионных выплат для людей предпенсионного возраста будет бесполезной мерой.

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Поддержал Калашникова в этом вопросе экономист Антон Любич. Он заявил, что любая система, завязанная на добровольных денежных перечислениях вместо обязательных взносов, является правильной мерой, однако подорванная среди россиян репутация Пенсионного фонда России (ПФР) может привести к тому, что эти взносы не будут носить массовый характер. «У людей нет доверия к пенсионной системе, и я не вижу предпосылок, почему бы этому доверию вдруг возникнуть», — отметил Любич в интервью изданию.

Ранее Любич объяснил, что, по его убеждению, государство решило покрыть свои расходы за счет заморозки накопительной части пенсии граждан. Он отметил, что появившуюся дыру в бюджете необходимо чем-то закрывать.

Другой эксперт, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что через пять-семь лет пенсии в стране будут крайне низкими, а индексации будут легко «съедаться» инфляцией. По его мнению, пенсию будут получать только те, кто на нее самостоятельно накопит за пределами пенсионной системы.

