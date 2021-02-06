Блогера Алексея Навального нельзя считать политиком, которые хочет прийти к власти, получив поддержку избирателей. Политика для Навального — инструмент извлечения прибыли. При этом деньги Алексей привык зарабатывать, как правило, нечестным путем. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Навальный получал американские гранты, получал деньги за участие в информационных войнах на стороне зарубежных сил и различных олигархов. Он обманывал граждан, собирая пожертвования на открытие своих региональных штабов, когда собирался баллотироваться в президенты, хотя по закону не мог участвовать в выборах. У Навального две непогашенные судимости по уголовным делам. О каких выборах может идти вообще речь? Так что политика для Алексея Навального является исключительно инструментом извлечения прибыли. И Алексей его успешно использовал на протяжении многих лет. А к власти он никогда не придет, поскольку большая часть населения воспринимает его либо негативно, либо равнодушно. Я думаю, Навальный и сам это понимает, — пояснил Григорьев.

Напомним, что 2013 году Алексей Навальный был признан виновным в крупном хищении средств у государственного предприятия «Кировлес». Будучи советником кировского губернатора, он при содействии своего бизнес-партнера Петра Офицерова создал «Вятскую лесную компанию», ставшую посредником между «Кировлесом» и конечным потребителем лесопродукции. По данным следствия, Навальный и Офицеров уговорили генерального директора госпредприятия Вячеслава Опалева продавать им лес по заниженной стоимости, а после перепродавали купленную по-дешевке древесину по рыночным ценам. В результате бюджету Кировской области был нанесен ущерб на 16 миллионов рублей.

Подробности махинации с «Кировлесом» можно почерпнуть из переписки Алексея Навального с Никитой Белых, который в то время занимал пост губернатора Кировской области. Переписка была выложена в Сеть неизвестными хакерами в 2012 году.



Действия Навального были квалифицированны как хищение принадлежащей «Кировлесу» продукции в особо крупном размере, совершенное путем растраты. Сначала экс-советника Никиты Былых приговорили к пяти, а Петра Офицерова и Вячеслава Опалева к четырем годам лишения свободы, однако позже приговоры фигурантам скандального дела были заменены на условные сроки.

Спустя год Алексея Навального признали виновным мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше». В 2008 году блогер зарегистрировал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Навальный отделался тремя с половиной годами условного заключения, а его брату Олегу пришлось провести три с половиной года в колонии.