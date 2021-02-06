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Шутка о бомбе в багаже стала причиной задержания пассажирки в Шереметьево

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Женщина, пошутившая о бомбе в своем багаже, была задержана полицией в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел 5 февраля при регистрации на рейс Москва — Оренбург.

Пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба.

«Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время проводится доследственная проверка.

По его словам, вещи 44-летней женщины проверили и взрывных устройств там не обнаружили.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы, возвращавшиеся с юниорского чемпионата России в Красноярске, не смогли вовремя попасть на пересадку в Москве по вине своего попутчика.

Еще во время вылета из Красноярска выяснилось, что с ними летит очень беспокойный пассажир — он заперся в туалете самолета, хотя во время взлета туда не пускают. Пассажир утверждал, что его якобы хотят убить.

В результате полицейские сняли мужчину с рейса, но из-за произошедшей задержки самолет вылетел в столицу на два часа позже.

Еще более оригинальной выходкой на борту отметились в 2019 году москвичи братья Сорокины. Возвращаясь из Ростова-на-Дону, пьяные братья пронесли в салон авиалайнера банку с саранчой и ради забавы выпустили насекомых наружу, а заодно избили проводника. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно каждого.

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