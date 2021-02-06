Шутка о бомбе в багаже стала причиной задержания пассажирки в Шереметьево
- 06 февраля 2021, 17:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Женщина, пошутившая о бомбе в своем багаже, была задержана полицией в аэропорту Шереметьево.
Инцидент произошел 5 февраля при регистрации на рейс Москва — Оренбург.
Пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба.
«Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время проводится доследственная проверка.
По его словам, вещи 44-летней женщины проверили и взрывных устройств там не обнаружили.
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