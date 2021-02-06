Бутина: в США российских горе-оппозиционеров могли бы посадить на 60 лет

Министерство Юстиции США готовится к судебным процессам в отношении организаторов уличных беспорядков 6 января, которые закончились штурмом Капитолия.

Согласно американскому законодательству (18 U. S. Code § 2384 — Seditious conspiracy), наказание за подобные действия составляет до 20 лет лишения свободы.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина отметила, что организация уличных беспорядков считается в США очень серьезным правонарушением, которое стоит в одном ряду с госизменой и агитацией за свержение государственной власти.

Кроме того, там имеется и специальная статья для тех, кто знал о таких действиях, но не доложил в соответствующие структуры. То есть к ответственности, разумеется, можно привлечь сразу по нескольким статьям. В результате оппозиционеру, посягнувшему на правительство США, предстоит провести остаток жизни в тюрьме, — написала Бутина в Telegram.

ОБщественница обратила внимание, что российские законы в отношении организаторов незаконных митингов куда мягче.

«Я тут так в голове прикинула, сколько получили бы наши горе-оппозиционеры в США, которые призывают к противоправным действиям и даже не стесняются. Двадцать лет за организацию протестов. ещё двадцать за агитацию к свержению власти, десять лет за участие в протестах, ещё десять за призыв перехода на сторону бунтовщиков полицейских. Итого — 60 лет каждому. Хотя, может, милостью американского судьи, повезло бы всего на 40 присесть», — заключила Мария Бутина.