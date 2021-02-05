ВОЗ: от COVID-19 вакцинировалось больше людей, чем заразилось

Во всем мире число вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени, однако следует учитывать, что более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран.

В связи с этим глава ВОЗ призвал поделиться вакциной с государствами, которые еще не смогли провести вакцинацию среди работников здравоохранения и пожилых людей.

По его словам, такой шаг стал бы лучшим способом защитить свое население.

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он также напомнил, что почти в 130 странах мира, где проживает в общей сложности 2,5 млрд человек, еще не сделано ни одной прививки от коронавируса.

Поэтому Гебрейесус заявил о необходимости массированного наращивания производства вакцин от COVID-19 и предложил фармацевтическим компаниям выдавать «неэксклюзивные лицензии» на свою продукцию, чтобы другие компании могли подключиться к производству их вакцин.

Как писал ранее ridus.ru, руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен заявила, что у вакцин от коронавирусной инфекции немало недостатков, которые следует всерьез учитывать при проведении массовой вакцинации.

По информации Bloomberg, больше всего прививок в абсолютных цифрах сделано в США — 33,7 миллиона. Однако по числу привитых на каждые сто человек популяции лидирует Израиль — там прививку от ковида сделало уже 57% населения. В среднем в этой стране ежедневно вакцинируется почти 150 тысяч человек. Такими темпами к середине февраля в Израиле будет вакцинировано 70% населения, а к концу месяца — почти все, кроме тех, кто упорно отказывается по религиозным или иным мотивам.



По данным ВОЗ на 12:48 мск 5 февраля, в мире уже выявлено 104 165 066 заразившихся коронавирусом и зарегистрировано 2 265 354 летальных исхода.