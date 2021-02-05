Боррель заявил о заинтересованности стран ЕС в «Спутнике V»

Находящийся с визитом в Москве Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил желание стран Евросоюза получить российскую вакцину «Спутник V», к которой сейчас приковано внимание всего мира.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «Спутником V» интересуются не только в Старом свете, но и за океаном.

Боррель заявил, что был рад узнать из отчета авторитетного научного журнала Lancet о высокой эффективности российской вакцины.

«Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — цитирует его «РЕН ТВ». Он добавил, что для Европы это хорошая новость, так как вакцин не хватает.

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В свою очередь Лавров рассказал о своей вчерашней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеным, в которой была затронута тема «Спутника V». «Он поздравил нас с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между нашими лабораториями, учеными», — приводит слова министра телеканал.

Накануне стало известно, что популярное и влиятельное в Германии издание Die Welt опубликовало на своем сайте в разделе «Мнения» статью журналиста Жака Шустера о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Автор назвал вакцину самым впечатляющим достижением Москвы со времен первых громких успехов СССР в освоении космоса.

Как оказалось, всего три вакцины в мире, включая «Спутник V», обладают эффективностью свыше 90%, но при этом «Спутник V» превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене.

