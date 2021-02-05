Названы самые популярные приложения в январе 2021 года

В январе 2021 года наибольшей популярностью во всем мире пользовался мессенджер Telegram. Его загружали чаще других приложений.

Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, повышенный интерес к этому приложению связан в первую очередь с оттоком пользователей из WhatsApp, который произошел из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных пользователей соцсети Facebook.

Второе место в рейтинге приложений, составленном аналитической компанией Sensor Tower, занял китайский сервис коротких видеороликов TikTok. Его установили 62 миллиона раз, причем, несмотря на давление американских властей, 10% всех загрузок пришлось именно на США.

В тройку лидеров впервые вошел еще один мессенджер Signal. Он позиционируется как максимально приватное приложение, созданное на основе открытого исходного кода. Его чаще всего загружали пользователи устройств на Android, среди которых он занял второе место. При этом в рейтинге приложений, доступных на iOS, мессенджер оказался лишь на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что в последнем на текущий момент обновлении Telegram 7.4 для iOS появилась функция импорта истории переписки из трех других мессенджеров — WhatsApp, Line и KakaoTalk. «Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — сказано в описании обновления.

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