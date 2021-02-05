«Выверенное глумление»: оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую

В Москве проходит очередной суд над блогером Алексеем Навальным. Его обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В июне 2020 года Алексей назвал пенсионера «холуем», «бессовестным человеком» и «предателем» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения поправок в российскую Конституцию. Помимо Артеменко в съемках принимали участие также дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Навальный заявил на суде, что вины своей не признает, а также не понимает сути предъявленного ему обвинения. «Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», — сказал Навальный.

94-летний ветеран Игнат Артеменко, выступавший в суде по видеосвязи, заявил, что получил ранения на фронте при форсировании реки Одер, а еще участвовал в партизанском движении. По словам Артеменко, он очень огорчился, узнав, что Алексей Навальный считает его предателем Родины. Пенсионер хочет, чтобы блогер публично перед ним извинился.

Сообщается, что Артеменко стало плохо во время заседания суда, и ему вызвали домой скорую помощь.

Я лично думаю, что реплика Навального о ветеране — систематическое глумление над нашими символами, — считает директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. — Это проамериканская позиция и часть пропаганды. На мой взгляд, глумление над ветеранами — часть пропагандистской работы. Я думаю, каждое слово, сказанное Навальным в адрес ветерана и других участников съемок, было выверено и подобрано таким образом, чтобы нас всех уязвить. Реплика Навального стала оскорблением не только для сторонников конституционных поправок, но и для противников. Очень печально, что хамство — фирменный стиль Алексея Навального и его команды. То же самое можно было бы выразить и другими словами.

Ранее некие люди, называющие себя командой Алексея Навального, поглумились над одним из ярчайших символов Победы советского народа над фашизмом — монументом «Родина-мать зовёт!».



2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



Напомним, что в 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в осуществлении этой махинации провел три с половиной года в колонии.