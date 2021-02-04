В МВД опровергли информацию об ужасных условиях содержания в Сахарово

В МВД прокомментировали попавшие в Сеть фотографию из центра временного содержания в Сахарово. По словам полицейских, снимок не отражает ситуацию объективно.

Напомним, что в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры, где разместили 28 человек, задержанных за участие в несанкционированном митинге 31 января.

В МВД заявили, что на самом деле задержанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, их обеспечили горячим питанием и постельными принадлежностями. «Все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа соблюдаются», — заверили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отреагировали на сообщения СМИ о том, что задержанных на несанкционированной акции людей держали в автозаках по 40 часов.