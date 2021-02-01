«Глупая позиция»: латвийский депутат осудил запрет российских телеканалов

Депутат латвийского Сейма Янис Урбанович прокомментировал решение властей страны прекратить с 1 февраля вещание на территории республики нескольких российских телеканалов.

По его мнению, этот запрет принесет только противоположные результаты.

Урбанович не увидел никакой логики в таком решении, ведь нетрудно смотреть те же каналы в интернете без всякой цензуры.

«Я негодую из-за нашего латвийского государства. Глупая позиция — бороться с русскостью антироссийскими методами», — сказал парламентарий в беседе с ФАН.

Как отмечает издание, с 1 февраля в Латвии будет прекращено вещание российских телеканалов «НТВ-Мир», «Первый Балтийский», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Национальный совет по электронным СМИ Латвии планирует принять аналогичное решение в отношении телеканала «Россия-РТР» в течение 10 дней.

В интервью агентству LETA глава латвийского регулятора Иварс Аболиньш заявил, что возглавляемое им ведомство полностью поддерживает эти меры, поскольку они «уменьшат объем российской пропаганды».

Ранее председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович заявил, что латвийская власть не может принимать самостоятельные решения, а парламент государства превратился в иллюзию и фактически умер. По его словам, доказательством окончательной гибели латвийского Сейма является реакция на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Урбанович отметил, что представители власти в Латвии слишком сильно зависят от внешнего управления. Он считает, что к ним должно прийти понимание важности собственных государственных институтов, несмотря на членство в различных международных организациях.

Недовольство оппозиции и населения Латвии, являющейся парламентской республикой, могли вызвать меры против коронавируса, о которых заявили власти накануне праздников. Впервые с мая 1934 года в мирное время в стране ввели комендантский час.

