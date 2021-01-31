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Видео: инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину с пьяным водителем

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© ГИБДД

© ГИБДД

В Керчи произошел инцидент, сравнимый со сценами из голливудских боевиков.

На опубликованных МВД РФ кадрах видно, как сотрудник ГИБДД, рискуя жизнью, на ходу останавливает водителя, управляющего автомобилем в нетрезвом виде.

Заметив странные маневры, выполняемые водителем легковушки, инспектор ДПС, находившийся в патрульной машине, звуковым сигналом потребовал остановиться.

На светофоре водитель притормозил, поскольку зажегся красный свет. Однако, когда инспектор подошел к автомобилю и открыл дверь, водитель резко нажал на педаль газа и помчался по пустынной трассе.

Полицейский среагировал мгновенно — он запрыгнул в салон, одной рукой схватившись за дверь, а другой — за руль.

Видимо, поняв, что сопротивление бесполезно, и увидев следующую сзади машину ДПС, нарушитель решил сдаться.

На вопрос, согласен ли он пройти проверку на алкоголь, водитель ответил отказом.

Как сообщает Life Shot, в отношении водителя и владельца авто, который разрешил своему приятелю сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, составлены протоколы об административном нарушении.

Выяснилось, что подвыпившему жителю Керчи понадобилась машина его друга, чтобы съездить в магазин за бутылкой.

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