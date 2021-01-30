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В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Сеула в Варшаву

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© pixabay.com

© pixabay.com

Лайнер польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс Сеул — Варшава, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира.

Boeing-787−8 Dreamliner приземлился в аэропорту Кольцово в 15:30.

Пассажиру, которому стало плохо во время полета, оказали первую помощь.

Затем он был доставлен в городскую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В августе прошлого года руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя министра транспорта России Евгения Дитриха письмо с предложением включить в экипажи пассажирских авиалайнеров врачей. Автор идеи пояснил, что речь идет не обо всех самолетах, а лишь о выполняющих рейсы продолжительностью свыше трех часов.

Как писал ранее ridus.ru, накануне вечером в московском аэропорту Внуково неизвестный ослепил лазером экипаж самолета, выполнявшего рейс Грозный — Москва. Инцидент произошел около 23:00 во время захода самолета на посадку. Пилоты доложили, что их ослепили зеленым лазером.

Несколько лет назад случаи с ослеплением пилотов пассажирских самолетов лазером в России приобрели характер эпидемии. «Лазерной атаке» порой подвергались несколько лайнеров за сутки.

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