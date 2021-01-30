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Космонавт раскрыл особенности заживления ран на МКС

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© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопрос, влияет ли невесомость на заживление ран, ссадин и царапин.

По его словам, изучением этой проблемы занимается Институт медико-биологических проблем.

При этом Кудь-Сверчков отметил, что на его субъективный взгляд раны заживают на Международной космической станции (МКС) быстрее.

«Возможно, причина тому — отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух», — рассказал космонавт.

В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Как писал ранее ridus.ru, недавно астронавты поделились с российским экипажем едой, так как космонавты остались без продовольствия из-за задержки запуска грузового корабля «Прогресс МС-16». Он прилетит на орбиту в лучшем случае 15 февраля. Запасов пищи на столь длительный срок у россиян на МКС не оказалось, однако на выручку пришли американские коллеги, предоставившие, по словам Сергея Рыжикова, 13 контейнеров с рационами питания.

Также сообщалось, что российские космонавты остались на МКС без новогодних подарков от близких и друзей. Это произошло из-за технических проблем. Теперь презенты к Новому году они получат только в феврале.

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