Глава ДНР рассказал о своем отношении к Джозефу Байдену и его команде

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью ridus.ru о своем отношении к новому президенту США Джозефу Байдену и его команде.

«Это недружественный для нас и для России конгломерат, ничего особо от смены администрации не меняется. В Донбассе и при Дональде Трампе никто не питал иллюзий. Мы и сейчас, и раньше были готовы к обострению», — заявил глава ДНР.



По словам Пушилина, украинская армия сейчас активно перевооружается. В частности, в ее распоряжении появились современные турецкие беспилотники.

«Новое вооружение, которое появляется у армии Украины, безусловно, опасно. Поэтому мы работаем с нашими подразделениями: они проходят полноценную подготовку, обучение и так далее».

С полной версией интервью с Денисом Пушкиным можно ознакомиться здесь.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик в четверг сделали заявление о том, что будущее ЛНР и ДНР связано исключительно с Россией. В Донецке была утверждена доктрина «Русский Донбасс», которую несколько месяцев готовили десятки политиков, ученых и общественных деятелей двух непризнанных республик.