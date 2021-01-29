Задолженность россиян по ипотеке выросла до рекордной суммы

По данным на декабрь 2020 года, задолженность россиян по ипотеке увеличилась на 1,6% и впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей, что является рекордной суммой.

Согласно материалам Центрального банка, в годовой динамике данный показатель вырос на 21,4%.

Просроченная задолженность, составлявшая в апреле 2020 года 64,4 млрд рублей, достигла пика в декабре (72 млрд рублей), а затем сократилась к 2021 году до 71 млрд рублей.

По состоянию на январь текущего года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам составляет 0,8%, отмечает ЦБ.

Абсолютным историческим максимумом стал объем выданных в декабре кредитов — за месяц он увеличился на 14% и составил 560,1 млрд рублей. При этом средневзвешенная ставка держалась тогда на уровне 7,36% годовых.

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Также в материалах Центробанка указано, что в 2020 году жилищный кредит брали в среднем на 225,1 месяца (почти 19 лет), а чаще всего к ипотечному кредитованию, помимо москвичей, прибегали жители Воронежской, Тульской, Белгородской, Тверской и Калужской областей.

Как писал ранее ridus.ru, Объединенное кредитное бюро опубликовало статистику по ипотечному кредитованию в России, из которой следует, что, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности, этот сектор кредитования идет в рост. По данным бюро, в 2020 году банки РФ выдали заемщикам 1,67 миллиона ипотечных кредитов. Это на 38% превышает прошлогодние показатели и, более того, является рекордом за последние несколько лет в России.

Еще в ноябре зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что, когда рост цен на жилье в среднем по России превысит 17,5%, программа льготной ипотеки станет просто бесполезной, так как заемщики уже ничего не выиграют. Эксперты ожидают, что спрос на льготные ипотечные кредиты спадет уже к этой весне из-за завышенных цен