На восстановление международного туризма может понадобится от 2,5 до 4 лет
- 28 января 2021, 17:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма.
По мнению половины экспертов организации, оно произойдет не раньше 2022 года.
Улучшения ситуации по сравнению с 2020 годом ожидают 45% специалистов, повторения такого же результата — 25%, а ухудшения — 30%.
Кроме того, ухудшились общие перспективы восстановления экономики в 2021 году. «Сейчас 50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года таких был лишь 21%", — говорится в сообщении организации.
По данным UNWTO, в первую очередь ожидается восстановление туризма под открытым небом, а также внутреннего туризма.
По прогнозам 43% экспертов, возврат туризма к показателям 2019 года произойдет не ранее 2023 года. Прогноз 41% экспертов — еще менее оптимистичный, поскольку они считают, что это произойдет не ранее 2024 года.
Подготовленные UNWTO сценарии свидетельствуют о том, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до 4 лет.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса число международных турпоездок сократилось в 2020 году на миллиард. Данный показатель составляет 74% от уровня 2019 года.
Как сообщал ridus.ru, по данным аналитической службы «СберИндекс», в прошлом году туристический поток из России за рубеж упал на 80%, а те, кто все же выехал за границу, потратили там на 27 миллиардов долларов (1,9 триллиона рублей) меньше, чем оставили в других странах в 2019 году. Причиной этого стала пандемия COVID-19. Однако, несмотря на нее, некоторые зарубежные направления все-таки продемонстрировали рост. Зимой 2020—2021 годов заметно увеличилось число российских туристов, выезжающих в страны Восточной Африки и на Мальдивские острова.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предположил, что в 2021 году цены на авиабилеты за границу будут выше, чем до пандемии коронавирусной инфекции. По его прогнозу, стоимость билетов вырастет на 10—50%.
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