На восстановление международного туризма может понадобится от 2,5 до 4 лет

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма.

По мнению половины экспертов организации, оно произойдет не раньше 2022 года.

Улучшения ситуации по сравнению с 2020 годом ожидают 45% специалистов, повторения такого же результата — 25%, а ухудшения — 30%.

Кроме того, ухудшились общие перспективы восстановления экономики в 2021 году. «Сейчас 50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года таких был лишь 21%", — говорится в сообщении организации.

По данным UNWTO, в первую очередь ожидается восстановление туризма под открытым небом, а также внутреннего туризма.

По прогнозам 43% экспертов, возврат туризма к показателям 2019 года произойдет не ранее 2023 года. Прогноз 41% экспертов — еще менее оптимистичный, поскольку они считают, что это произойдет не ранее 2024 года.

Подготовленные UNWTO сценарии свидетельствуют о том, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до 4 лет.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса число международных турпоездок сократилось в 2020 году на миллиард. Данный показатель составляет 74% от уровня 2019 года.

Как сообщал ridus.ru, по данным аналитической службы «СберИндекс», в прошлом году туристический поток из России за рубеж упал на 80%, а те, кто все же выехал за границу, потратили там на 27 миллиардов долларов (1,9 триллиона рублей) меньше, чем оставили в других странах в 2019 году. Причиной этого стала пандемия COVID-19. Однако, несмотря на нее, некоторые зарубежные направления все-таки продемонстрировали рост. Зимой 2020—2021 годов заметно увеличилось число российских туристов, выезжающих в страны Восточной Африки и на Мальдивские острова.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предположил, что в 2021 году цены на авиабилеты за границу будут выше, чем до пандемии коронавирусной инфекции. По его прогнозу, стоимость билетов вырастет на 10—50%.

