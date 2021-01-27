«Дело на миллиард»: как Запад поддерживает незаконные митинги в России

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев объяснил в интервью ridus.ru, как именно правительства западных стран поддерживают организаторов несанкционированных акций в защиту блогера Алексея Навального.



«Во-первых, когда Алексей находился на лечении в Германии, его за государственный счет обеспечивали охраной, питанием и жильем. Это широко известные факты, поэтому для большинства людей заинтересованность государств Запада в фигуре Навального не вызывает сомнений».

«Во-вторых, информация о незаконных митингах активно распространялась в социальных сетях, причем сама рассылка осуществлялась искусственным образом в обход алгоритмов онлайн-площадок. Кроме того, мы видели, что реклама акций осуществлялась государственными СМИ США. В частности, речь идет о „Радио Свобода“. Еще представители политического истеблишмента Запада и даже Украины не раз выступали с поддержкой митингов, а теперь они требуют освобождения людей, которые нападали на полицейских. Особый цинизм этому придает то, что в западных государствах тоже проходили митинги, и они жестоко подавлялись правоохранительными органами. Во время штурма Капитолия в США была застрелена женщина. А в ходе массового разгона митингов во Франции погибли более 10 человек. Всего этого западные политики не видят, но при этом позволяют себя требовать от России освободить людей, которые вели себя противоправно», — рассказал Григорьев.

У меня нет никаких сомнений, что миллиард с лишним рублей, которые Алексей Навальный потратил на деятельность своих региональных штабов, поступили из-за рубежа. Теперь абсолютно понятно, что эти штабы делались не только для популяризации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России, но и для организации незаконных митингов, — добавил эксперт.

Ранее общественная палата РФ и Министерство иностранных дел заявили об иностранной поддержке несанкционированных митингов в защиту Алексея Навального, которые состоялись в России 23 января.



В ОП РФ обвинили страны Запада в финансировании протестов и организационном содействии, а в МИДе сообщили о грубом вмешательстве во внутреннюю политику России со стороны США посредством публикации на сайте американского посольства информации о месте и времени проведения акций.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже Алексей был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.