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Как иностранные соцсети помогают привлекать детей к незаконным митингам

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Сервис мониторинг «Крибрум» провел анализ информационной кампании, посвященной несанкционированным митингам, которые были организованы в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Выяснилось, что миллионные просмотры тех или иных видеороликов об акциях, размещенных в социальной сети TikTok, были получены искусственным путем через обход алгоритмов онлайн-площадки.

Так, ролик о митингах, опубликованный в TikTok пользователем alex.tagin, просмотрели около трех миллионов человек. При этом alex.tagin имеет всего 9679 подписчиков. Обычно количество просмотров его видеороликов варьируется от нескольких сотен до четырех тысяч.

Похожая ситуация обстоит с аккаунтом anniemelan. Ролик о Навальном просмотрели 1,4 миллиона пользователей, а подписчиков — всего 18 тысяч. Количество просмотров варьируется от нескольких сотен до семи тысяч.

Если взять соотношение между просмотрами и подписчиками в TikTok, то на одного человека, подписанного на вышеуказанные каналы, приходится почти две тысячи просмотров, что не реалистично. Кроме того, существуют профили, у которых есть просмотры, но подписчики отсутствуют в принципе. А еще есть аккаунты с минимальным количеством подписчиков, но имеющие большое число просмотров роликов, посвященных протестным акциям. Многие страницы были созданы за четыре дня до митингов, и на них размещены только ролики об акциях в защиту Навального.

В TikTok, Twitter и YouTube, можно сказать, проходила некая специализированная кампания по продвижению материалов о несанкционированных митингах в защиту Алексея Навального. Сделана эта кампания была за четыре дня до начала незаконных акций. Для продвижения подобных материалов использовались определенные технологии. А над реализацией кампании работали профессионалы. На все это было потрачено колоссальное количество средств. Точный объем вложенных средств оценить сложно, но это сотни миллионов рублей, — прокомментировала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Он считает, что без участия транснациональных корпораций, владеющих онлайн-площадками, публикации о митингах не смогли бы получить «столь широкий размах».

«При этом в TikTok таргетированная реклама митингов была настроена на детей 11—14 лет. Это, безусловно, вызывает массу вопросов. Зачем звать детей на незаконные митинги? Ведь они не являются потенциальными избирателями. Я думаю, это циничная провокация. Еще на прошлой неделе мы потребовали от правоохранительных органов провести тщательное расследование этих действий и привлечь виновных к ответственности», — заявила Мизулина в интервью ridus.ru.

Для прекращения подобных манипуляций необходимо принять меры по мониторингу и контролю за системами продвижения контента на интернет-площадках.

«С 1 февраля вступит в силу закон, согласно которому соцсети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать неприемлемый контент. Посмотрим, как TikTok будет исполнять данный закон. Также правоохранительным органам необходимо наблюдать в постоянном режиме не только за соцсетями, но и за теми, кто распространяет незаконные материалы», — заключила эксперт.

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