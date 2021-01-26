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«Все равны перед законом»: почему Навальный должен оставаться в СИЗО

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Член Общественной палаты Тульской области, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов рассказал в интервью ridus.ru, почему блогер Алексей Навальный должен оставаться в СИЗО.

«На московском сайте ФСИН четко указаны причины, по которым Навальный был арестован и препровожден в СИЗО. Речь идет о многократных нарушениях порядка отбывания условного наказания по делу „Ив Роше“. Алексей Навальный должен был регулярно ходить отмечаться в территориальное отделение ФСИН, однако он этого почему-то не делал. При этом претензии со стороны ФСИН не касаются времени нахождения Алексея в берлинской клинике „Шарите“ на лечении. Но в октябре 2020 года он был из клиники выписан. С этого момента точное местоположение Навального было неизвестно», — рассказал Воронцов.

Алексей Навальный не единственный осужденный, кто нарушил порядок отбывания условного наказания. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. И Навальный в данной ситуации не должен быть исключением. Перед законом все должны быть равны, — добавил эксперт.

.20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже Алексей был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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