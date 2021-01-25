В Москве освободилась каждая вторая койка для лечения больных COVID-19
- 25 января 2021, 16:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице свободна уже половина коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.
То есть освободилась каждая вторая койка, предназначенная для таких больных, сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эпидситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, ежедневный прирост новых случаев постоянно снижается.
За прошедшие сутки в столице госпитализировали менее тысячи пациентов с COVID-19, приводит слова Раковой ФАН.
Она сообщила, что к обычной работе вернутся три обсервационных пространства, которые предназначались для пациентов с легким течением коронавирусной инфекции. Это решение принято в связи со спадом заболеваемости.
«В ближайшее время к своей обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов „Царицыно“ и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте», — цитирует Ракову «Интерфакс».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что заболеваемость COVID-19 в городе пошла на спад.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась настолько, что можно постепенно снимать введенные в связи с пандемией ограничения.
За последние сутки в столице выявили 2382 новых случая COVID-19, что является минимальным показателем с конца сентября.
Всего в Москве зарегистрировано 915 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти 780 тысяч уже выздоровели.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом. Столь низкого показателя в России не было с ноября.
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